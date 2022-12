VAATA JA IMESTA ⟩ 10 aastat nooremaks muutuda on täiesti reaalne!

Telesaadete mõju on erinev. Mõni lahutab meelt, mõni ärgitab teada saama ja kaasa mõtlema, mõni paneb nutma ja mõni ka hävitab enesekindlust. Ärgem pangem silma kinni - ka selliseid asju leidub meie ümber palju, mis võimendavad tunnet «ma ise pole midagi väärt». Üks ohtlikumaid neist on sotsiaalmeedia...

Seevastu mõni telesaade on loodud spetsiaalselt selleks, et süstida vaatajasse lootust ja eneseuks. Just seda sorti lugu on pühapäeval, kell 18 Duo4 eetrisse jõudev «10 päevaga 10 aastat nooremaks».

«10 päevaga 10 aastat nooremaks» saatejuht Cherry Healey. See kena naine on juba enam kui 40 aastat vana.

Miks seda vaadata tasub?

«See annab sulle hästi palju lihtsaid nippe kuidas ennast ise ilusamaks muuta,» arvab Kristina Herodes (46) kes päris mitme osaga tutvust tegi. «Tunda hirmu selle pärast, et sa jääd vanaks, on täiesti ok. Ma ütlen austalt - mina olen ka selle pärast muretsenud ja mida noorem ma olin, seda rohkem. 25-aastaselt ma mõtlesin: nii, kõik! Kohe on pidu läbi. Kohe ma teen keemilised lokid, panen kitli selga ja mitte keegi mind enam ei vaata.» Tegelikult igaüks ise otsustab kui vana ta on, kui palju ta särab ja kui palju ta tahab silma paista. See aeg ei saa mitte kunagi ümber!