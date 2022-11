USKUMATU, AGA TÕSI ⟩ Ainult stiili abil saab end kümme aastat nooremaks muuta!

Mis teeb nooremaks?

Aastatega pigment väheneb, veidike juuksuris juurde anda on hea idee. Kui ei julge tervet pead ära värvida, võib alati triibutada. Peamine on oma välimusele värskust anda. Mulle meeldib see mõte, et iga kahe aasta tagant teed oma soenguga midagi kapitaalset, muudad endas midagi. Proovi ja tunned kohe, kuidas uut värskust tuleb ja maailmaavastaja vaib taastub.

Hoolitsetud juuksed annavad nii palju juurde. Ära keera oma ilusaid kiharaid krunni või hobusesabasse. Kui näen mõnda range krunniga naist, siis tuleb temaga kohe kaasa sellise kurja, pensionärist õpetaja kuvand. Mutisoeng on ka keemilised lokid, see on eilne päev. Aga üks nooruslik nõks, mida väga soovitan, on juuksepuuder. Väga popp, annab tekstuuri ja soengule vormi.

Jah, need on ülitähtsad. Isegi tähtsamad kui riided. Ma loodan, et kõik teavad, millised mutikingad välja näevad – ebamäärase värvi ja vormiga, neist hoidke eemale! Vali pigem rõhutatult nooruslik jalanõu, aga selline, mis teeb naise jala ilusaks. UGGid ei tee naise jalga ilusaks. Lund rookima võid ikka nendega minna, aga mitte deidile oma uue väljavalituga. Samuti võiks ära keelata praegu moes olevad kobakad dinosauruse-tossud. Tanksaapad seevastu on lahedad, neis on iseloomu, nad on ajatud ja kvaliteetne tanksaabas kestab aastaid! Puhas investeering! Ja kontsad – see on naiseliku jõu märk, see muudab silmapilk rühti. Ma räägin, kui suur kontsafänn ma ise olen – kui satume sõpradega spontaanselt peole ja mul pole kontsi, siis me oleme sõitnud koju ja toonud kingad.