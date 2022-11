JÄTA MEELDE 112 ⟩ Sellise sammude arvuga päevas vähendad dementsuse riski poole võrra

Regulaarne trenn ja aktiivne elustiil kaitsevad aju mäluhäirete eest. Üks populaarsemaid kehalise aktiivsuse vorme on kõndimine. Aga mitu sammu tuleks päevas teha, et dementsuse riski vähendada?

Paljud inimesed võtavad endale eesmärgiks astuda päevas 10 000 sammu, mis on viimaste uuringute valguses hea eesmärk. Rahvusvaheline teadlaste meeskond leidis, et juba 3800–9800 sammu päevas on seotud dementsuse riski vähenemisega. Piisab vähemast, eriti kui hoiate reibast kiiremat sorti tempot.