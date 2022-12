SUUR GALERII ⟩ Ülle Lichtfeldt: «Minu uusaasta lubadus on: ma võtan oma kilod tagasi!»

Eks ma muidugi olen õnnelik, aga kõige rohkem rõõmustas selle võidu tähendus Marko [Mehise] jaoks. Markole on see elutöö, ta on seda teinud viiendast eluaastast peale ja võit ju näitab selgelt, kui head tööd tema on teinud.

Ülle Lichtfeldt ja Marko Mehine, võitjad! FOTO: Foto: Karli Saul

Millised olid teie trumbid teiste tantsutähtede kõrval?

Meile öeldi, et teil on megaägedad vaheklipid. Küsiti: kuidas te suutsite niimoodi nalja teha? Aga kui inimene on väga väsinud, siis ta ei mõtle enam.

Marko õpetamismeetodid ongi ekstreemsed, aga minu kui näitleja jaoks olid need vastuvõetavad. Need olid nagu mängulised etüüdid ja mina võtsin nii kergemini õppust.

See on ikka väga karm, raske töö! Aga ma ei kurda ka – kõik meie raskused, väsimus, pingutus on tühiasi selle kõrval, mida need inimesed läbi teevad, kes raske haigusega maadlevad. Tean paljusid, kes on vähiga läinud. Vahel mõtlesime: meie peame jaksama ja tegema nii hästi, kui me suudame. Kordagi ei tekkinud tunnet, et ah, teeme kuidagi ära... Me oleme mõlemad maksimalistid.

Kui palju treeningtunde ühe saate eel teha tuli?