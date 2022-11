KUI VANA OLED? ⟩ Kui lõpetad suitsetamise enne seda vanust, võid oma tervise veel päästa

Uuring näitas, et suitsetamisest loobumisel vähenevad paljud terviseriskid. Kuid see avaldus kõige paremini, eriti neil, kes loobusid suitsetamisest hiljemalt 35-aastaselt. Pärast seda on terviseriskid väidetavalt võrreldavad inimese omadega, kes pole kunagi suitsetanud.

Kui suitsetamisest loobuda 45-aastaselt, on see terviseriskide seisukohalt siiski veel hea. Kuid nende inimeste suremus on siis ikkagi kõrgem (21 protsenti) kui mittesuitsetajatel. Neil, kes on suitsetamisest loobunud vanuses 45–64, on suremus juba 47 protsenti kõrgem kui mittesuitsetajatel.