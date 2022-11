HUVITAV TEADA ⟩ Teistel sinuvanustel on nii suur vöökoht – kas ka sul?

Vööümbermõõt näitab siseorganite ümber kogunenud rasva hulka. Vistseraalne rasv on tervisele tunduvalt kahjulikum kui puusadele ja reitele kogunev rasv, kirjutab Iltalehti. See suurendab südame-veresoonkonna haiguste ja II tüüpi diabeedi riski.

Õnneks on kodus väga lihtne jälgida, kas või kui ohtlik sinu terviseseisund praegu on. Vööümbermõõdu mõõtmine on täpsem kui näiteks kehakoostise mõõtmine. Kõik, mida vajad, on mõõdulint.