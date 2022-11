KUI VANA OLED? ⟩ Just selles vanuses hakkab ebatervislik eluviis tunda andma

Funktsionaalne võimekus põhineb kehas mitme erineva süsteemi koostööl. See ei püsi vormis iseenesest, vaid on aluseks tehtud valikutele läbi elu. Seetõttu tuleks funktsionaalse võimekuse tähtsust teadvustada võimalikult varakult, et osata eelistada elustiili, mis pikemas perspektiivis ka tervisele kasu toovad.