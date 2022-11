Lihtne nipp, mis aitab kõndides rohkem kaloreid põletada

Muusika mitte ainult ei motiveeri treeninguid alustama, vaid see võib julgustada teid saavutama uusi eesmärke nii treeningu intensiivsuse kui ka kestuse osas. Paljud uuringud on näidanud, et tempoka muusika kuulamine võib aidata erinevas vanuses ja kehakaaluga inimestel kõndida mõõduka kuni intensiivse tempoga ja isegi muuta treeningu aega pikemaks, mis omakorda aitab kulutada rohkem kaloreid.