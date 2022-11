Hingamisharjutused, mis turgutavad ning lõdvestavad pingelises olukorras

Pikendatud väljahingamine aktiveerib heaolu närvi. «See mõjutab ju päris otseselt meie enesetunnet. See on kiire ja lihtne viis oma seisundi muutmiseks. Tee paar, kolm hingetõmmet - eriti siis, kui tunned, et keha on pinges,» lisas ta.

«On ka üks konkreetne harjutus, mida tehes tõuseb sinu energiatase, paraneb immuunsüsteem ja seedimistegevus. Leevendab lisaks sellele ka ärevust ja on tõhus peavalude korral. Võid teha seda kord või paar päevas. Isiklikult on mulle see läbi aegade esikohal olnud,» märkis spetsialist.

Viimati mainitud tõhusa harjutuse tarvis on vajalik istuda sirgelt, panna mõlemad jalad vastu maad ja sulgeda silmad. «Terve harjutuse aeg on keele ots esihammaste taga, pehmel nahal. Suu on pehmelt kinni. Harjutust teeme läbi nina, sissehingates ja väljahingates. Käed aseta mõlemile poole naba ja lõdvestu. Sissehingates loe viieni, hoia hinge kinni lugedes viieni, väljahingates loe samuti viieni. Järgmine ring tee siis, kui keha tahab sisse hingata. Kokku võid teha kaheksa ringi,» õpetas Palm.

«Viimasel harjutusel on uskumatult tore mõju. Ma kindlasti soovitan seda praktiseerida ja kasutegur on suurem, kui teed seda regulaarselt. Kui tunned, et kimbutab väsimus, stress ja pinge...siis tea, et lõdvestumine saab olla paari hingetõmbe kaugusel,» rääkis Monika Palm raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».