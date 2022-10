PANE TÄHELE ⟩ Just nii tihti peab kõht läbi käima

Kas möödas on päev või kaks ja sul pole kõht läbi käinud? Rahune: paljud gastroenteroloogid ütlevad, et see võib olla täiesti normaalne. Kuigi võib olla häiriv, et soolestik ei tühjene tüüpilise ajakava järgi, on väljaheidete sagedus inimeseti erinev ja võib kõikuda isegi kõige korrapärasemal kodanikul.