See kasulikuks peetud harjumus võib viia uriinipidamatuseni

Kui hoiad kõhtu sees pikka aega, on tulemus liivakellasündroom. Kuna sa tõmbad sisse ainult ülemised kõhulihased, lähevad kõhulihased tasakaalust välja: ülemised on pinges, alumised nõrgad ja alakasutatud. Ehkki tegemist ei ole haiguse ega ametliku meditsiinilise diagnoosiga, on sellel tagajärjed tervisele, hoiatavad eksperdid.

Sündroomi nime taga on ühiskondlik surve olla kõhn, ütleb füsioterapeut Alexis Shoope. «Mõelge barbide kehadele. Nende kõhud on sees ja puusad väljas. Paljud naised mõtlevad, et kõhtu sisse tõmmates saavutavad nad sama välimuse.» Kui sa aga hoiad pikalt kõhtu sees, survestad sa vaagnat, mis võib põhjustada uriinipidamatust naeru või köhimise ajal. Täiendavate riskide hulka kuuluvad jäigad puusad, kaela- ja seljavalu ning takistatud hingamine.