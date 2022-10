VIDEO ⟩ Hannes Rüütel: «Tunnetest võib ja peab rääkima. See ei ole mingi tabu!»

Kõigil moesõpradel Eestis on põhjust rõõmustada – meil on uus värske ja särav moesähvatus, Hõbenõela võitja Hannes Rüütel. Äge on see mitmel põhjusel – Hannes on üks väheseid disainereid, kes kavandab meestele. Ta teeb emotsionaalselt laetud asju, mis on samas äärmiselt kantavad ja silmapilk äratuntavad. Ning mehed on juba Hannese leidnud. Tema loomingu ainus halb külg ongi see, et asjad krabatakse kiiresti ära ja kes pikalt jokutab, jääb ilma. Suurt masstootmist noorel talendil veel seljataga ei ole.

Mis sa arvad, millega sa publiku ja žürii ära lummasid?

Arvan, et eelkõige võis see olla lugu kollektsiooni taga. Nagu ka oma päris esimese kollektsiooni OIU puhul ammutasin inspiratsiooni oma vanavanemate maakodust, siis nüüd võtsin need elemendid endaga kaasa ja põimisin oma terviklikuma, julgema ja juba enesekindlama disainikäekirja sisse. Ma arvan, et mõjusid just need detailid vanavanemate maakodust ja selline hingelähedane, soe lähenemine asjale.

Jõuline ja enesekindel, aga ta ei unusta ära, et tunnete väljendamine on samuti oluline.

Hannes Rüütel, Hõbenõela auhind ja kollektsiooni modellid. Foto: Madis Veltmann

Üks asi, mida sa tõesti oskad, on rääkida tunnete keeles. Minna inimestele moega päris naha alla. Oskad sa kuidagi kirjeldada, mis moodi sa seda teed?