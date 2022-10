SUUR GALERII ⟩ Eesti parimad riietujad Kuldnõela galal - vaata ja imetle!

Mis on Eesti moemaastiku suurim sündmus? Loomulikult Kuldnõela gala, Tallinn Fashion Weeki glamuurne avapauk. Kui keegi siinkandis imehästi riietuda oskab, näeb teda tõenäoliselt just seal. Siin on parimatest parimad - naudi ja leia inspiratsiooni!