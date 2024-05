Ekspert avaldas 4 toitu, mida vältides vähendad vähiriski

Toitumiseksperdid on valinud välja nelja tüüpi toiduaineid, mis võivad nende sõnul põhjustada vähki. Uuringud on näidanud, et inimese toitumine mõjutab tema võimalusi haigestuda vähki, kusjuures eksperdid propageerivad riski vähendamiseks täisteratoodete, köögiviljade, puuviljade ja ubade söömist.