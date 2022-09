GALERII & VIDEO ⟩ 7 pöörast sügismoe ideed naistele ja meestele

Kaubamaja sügishooaja avaetendus oli kõike muud kui tavaline! Ulja käekirjaga stilist Johanna Oden üllatas nii et aitas. Mõne meelest on need tembud lavale, aga miks mitte tuua paar värskemat ideed üle ka argipäeva?

1. Vateeritud vest

Nonii, auväärt pragmaatikud – see moevigur peaks teilgi südame soojemaks tegema. Ja seda nii otseses kui ülekantud tähenduses. Sellel talvel rokivad jahedates siseruumides vateeritud vestid. Eriti head on erksavärvilised! Käed on vabad liikuma, aga hea soe on olla. Ja vaata vaid – need sobivad mistahes komplekti otsa kirsiks tordil.

Kaubamaja sügismood, etendus Hektori konteinerhotellis. Foto: Ardo Kaljuvee

2. Karvane korsett

Moe võime mõisted pahupidi pöörata on selle parim osa! Kui klassikaline korsett on kasutusel selleks, et vabas vormis rikkalikku taljet peenemaks pitsitada, siis karvakorsett lisab taljele heldelt sentimeetreid juurde. Nagu lõbus soe muhv ümber keskkoha. Tõeliselt värske ja vallatu idee!

Kaubamaja sügismood, etendus Hektori konteinerhotellis. Foto: Ardo Kaljuvee

3. Värviline ülikond suure salliga