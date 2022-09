GALERII ⟩ Kes olid parimad riietujad Kaubamaja moepeol?

Trenditabamus kümnesse – kauboisaapad, rebitud lühikesed tekased ja sinna juurde ülemõõduline mehelik bleiser. Loomulikult läheb vaja ka sama trimmis ja treenitud jalgu, nagu on treener Jekaterina Goldmannil, et kõike seda välja kanda.

Kätriin Kübar lööb laineid sotsiaalmeedia mõjuisikuna. Efektsed sussid on pärit J.W.Andersoni loomingust, pilkupüüdev kübar aga on valminu Ukraina moelooja Ruslan Baginskiy moemajas just äsja, sõja ajal. «Kui nemad suudavad töötada, siis mina tahan nende asju osta ja kanda!»

Moeblogija Alina Vassiljeva äratab tähelepanu Venemaa disaineri kaabus ja Eesti disaineri topis – True by A on selle loonud väike alternatiivne bränd. Reservedi moesaadikuna kannab ta just selle märgi pükse.

Mis parata – moeproffidel on tõesti veidi eeliseid, et end igas olukorras stiilselt riide panna. Kaubamaja moetoodete ostujuht Janar Juhkov tuli peole Nike tossude ja Only & Sonsi uljalt triibulise ülikonnaga. Sellisest juba mööda ei vaata!

Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk häälestas juba uksel külalised õigesse värvimeeleollu. Kirill Safoni pükstükk, mis on julge nii värvilt kui vormilt, sobibki just karismaatilistele ja tegijatele naistele.

Kaubamaja tähendab Eesti moemaastikul palju enamat kui lihtsalt poodi! Juba 62 aastat kannab see paik ka moesõnumi tooja rolli. Kust me teame, mis on moes? Kes toob Tallinna ja Tartusse moepealinnade trendid, värvid ja kõige kuumemad lõiked ning paneb neist kokku eestlasele sobiva kollaaži? See polegi nii lihtne ülesanne, mille Kaubamaja moeasjatundjad on enda õlule võtnud.