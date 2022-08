NÄDALA MOOD ⟩ Rõivas, mis sobib selga igaühele ja on ikka moelemmik

No mõelge, kuidas Neo must nahkmantel tema taga lehvis! Olnuks see napim, poleks mõju pooltki nii suur. Eriline moesoosik on väga ülemõõduline jakk, mis näeb välja nii, nagu oleks kolm-neli numbrit suurem isa tagi pihta pandud. Sellise stiili efekt on aga vastupidine: kaunitar niisuguse lohmaka nahkjaki sees näib hoobilt erakordselt habras ja õbluke.

Pidulik kleit ja nahkjakk – aga miks ka mitte? Foto: Shutterstock

Nahktagid laste seljas on eriline moekukerpall, neid pakutakse juba sellest ajast saati, kui jalad alla saavad. Samuti on populaarne riietuda oma võsukesega sarnases stiilis. Miks mitte? See hoiak austab väikese inimese vabadust ja väärtustab neid maast madalast täisväärtuslike inimestena.

Millega nahkjakk sobib?

Vastus on lühike: kõigega. Kui algusaegadel tõesti hoiti karmima joone ja motomaailmast inspireeritud stiili poole – teksad, maikad, saapad ja ohtralt metalli –, siis praegu võib nahktagi peale visata nii õrnale õhtukleidile kui ka korralikule kontorirüüle. Mehedki saavad kõik kapis leiduvad stiilid südamerahus nahkjakiga paari panna. See moeasi on tõeline vipp, kes pääseb igale poole.

Laulja Ashlee Simpson rõhutab habrast figuuri eriliselt ülemõõdulise nahkjakiga. Foto: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures/FS/ADM/Capital Pictures

Kui moetsükkel käis vahepeal ka värviliste nahkade manu ning proovis paljusid pastelltoone, siis nüüd kuuluvad kõige tugevamad trumbid klassikalisele mustale. Kandjad kiidavad heaks! Äsja pidasin enda juures pidu. Ja suur oli mu üllatus, kui viimase külalise ülerõivast kappi riputama läksin: seal rippuski ainult rivi süsimusti nahktagisid. Niisiis: see töötab tõesti.

Ozzy Osbourne’i teisik Ozzy Diesel De-Wolfe kannab nahkjakki rokkari stiilis erksa salli, edevate ehete ja ümmarguste päikeseprillidega. Foto: WMP / SWNS/WMP / SWNS