Vaatepilt paneb vere tarduma. Räbalates inimese nägu on täielikult moondunud, nina sisse langenud. Meeleheitel läbi varbade küünitaval käel puudub osa sõrmi.Teine pilt. Mehe jalalabad saetakse maha. Miks selline julmus? Need on paar luust ja lihast läbi lõikavat kaadrit ajaloolisest krimipõnevikust «Apteeker Melchior. Viirastus». Aga milline on see «õuduste köök», kus niisugused asjad valmivad?