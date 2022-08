AMETLIK GALERII ⟩ «Apteeker Melchior. Viirastus» meelitas kinno Eesti kultuurirahva koorekihi

«Ei ole vahet, kas elada täna, 500 aastat varem või hiljem – probleemid, mis inimestel on, jäävad ikka samaks,» arvas Melchiorit kehastav Märten Metsaviir. «Armastuse teema, võimu teema, jõukuse teema. See on ka üks põhjusi, miks süžee on ajatu: see hõlmab küsimusi, mis on ajatud. Võib olla küll nii, et meil pole linnas teid ega kanalisatsiooni, on muda. Aga põhimured ei hakkagi muutuma.»