Sügis on käes! Ehkki on tore jalgadega värvilistes lehtedes sahistada ja õdusalt kuuma teed juua, siis sügisel on ka oma pahupool – igasugused viirused ja külmetused tõstavad oma inetut pead. Nüüd on viimane aeg oma organismi turgutama asuda, et saaks rõõmsalt ja tervelt sügist nautida.