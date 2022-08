Mis on põhiline - ära mõtle üle. Reaalsus on see, et mida tõsisemalt püüame lõõgastuda ja magama minna, seda rohkem muretseme, et kaotame väärtuslikku uneaega. See teebki hea une saavutamise raskesti kättesaamatuks. Kui teie une kronotüüp – aeg, mil teie keha on loomulikult programmeeritud magama jääma – on öökulli oma (hiline magamaminek, hilja ärkamine), võivad need ööd (ja järgnevad päevad) olla eriti karmid, väidavad eksperdid.