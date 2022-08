ALISTA APELSINIKOORENAHK ⟩ Neid asju tselluliit kardab

Rohkem kui 90 protsendil naistest (ja 10 protsendil meestest) on tselluliit. Ja kuigi sellest ei saa täiesti lahti, on võimalik seda vähendada. Seejuures pea siiski meeles, et tselluliit on normaalne ja loomulik asi, mille pärast ei tasu ülearu muretseda.