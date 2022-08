Põhjus, miks sa peaksid oma alakeha rohkem treenima

Tugev alakeha vähendab vigastuste ohtu, mis on nõrkade lihaste puhul suurem. Inimesed, kes kannatavad alaseljavalu käes, peaksid samuti mõtlema sellele, et treenida rohkem jalgu. Tugevast alakehast on abi ka hea rühi jaoks. Kuigi pole vajalik oma alakeha iga päev treenida, tuleks üks-kaks korda nädalas treenida jalgu ja tuharaid, kirjutab HealthDigest.