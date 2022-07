Kas rinnahoidjaga tohib magada või mitte?

Paljud naised on viimastel aastatel rinnahoidjad nurka visanud, kuid suur osa tunneb end endiselt mugavamalt rinnahoidjaga. See võib muutuda aga probleemiks, kui sa sellega magad.

Kui tuleb juttu rinnahoidjatest, siis tavaliselt tekib kohe arutelu, kas pidev kandmine põhjustab rindade lõtvumist ja vajumist. Isegi eksperdid pole selles küsimuses ühel meelel. Kui ühed väidavad, et rinnahoidjad toetavad sidekude ja lihaseid ning hoiavad need seega tugevana, siis teised väidavad, et rinnahoidjate pidev kandmine hoopis nõrgestab kudesid.

Ühes asjas näivad aga kõik olevat ühel meelel: rinnahoidjaga magamine võib tekitada halvemal juhul isegi tsüste. See on tingitud sellest, et sooniv rinnahoidja pigistab lümfisooned kinni, nii et lümfivedelik hakkab kogunema ja kõvenema. Selle vältimiseks on parim magada ilma rinnahoidjata. Kui sa ei tunne end aga niimoodi mugavalt, siis vali rinnahoidjad, kus pole traati sees, kirjutab Cosmopolitan.