Peamine põhjus, miks rinnad ära vajuvad ja kuidas on võimalik seda ära hoida

«Mida suuremad naise rinnad nooremana on, seda suurem on võimalusi neid vanemas eas püksivärvli vahele torgata.» Kellegi jaoks on see Gundogani bravuurikas lause nali ja kellegi jaoks kibe tõde. Muidugi soovitakse, et rinnad oleksid alati vormis ja heas toonuses, kuid mida teha, kui nad kipuvad naba poole vajuma?