AJALOONAINE ⟩ «Elo on külm nagu jäävesi. Tark naine, kuid erootikata»

1935. aasta oktoobris käis ajakirjanik Agnes Vesilo Tartus intervjueerimas kirjanike naisi. Üheks neist osutus Elo Tuglas. Pärast artiklite ilmumist tekkis seltskonnas väike skandaal. Algul oli Tuglased suhtunud naisest ilmunud artiklisse võrdlemisi huumoriga, aga Vesilo oli pikkinud sinna ka lause, mida Elo ise küll ei mäletanud ütelnud olevat: «Mis oleks küll Tuglasest saanud, kui mind poleks!». Pärast artiklit ründas Minni Olesk Elo kohvikus: «Te olete lubamatul kombel Tuglast naeruvääristanud. Nii meie suurest kirjanikust kõnelda on lubamatu! /.../ Te unustate, et Tuglas pole üksnes teie mees, vaid kogu Eesti rahva Tuglas.» Elo sähvas vastu: «Mis puutub sellesse, et Tuglas peab olema terve rahva mees, siis sellega ma ei lepi.» Hiljem kommenteeris oma päevikus: «Vanad tigedad daamid organiseerivad naisemeeste kaitsmist nende naiste vastu, kes oma mehi hoiavad.»

Situatsioon ilmestas hästi Elo Tuglase terve elu kestnud dilemmat, sest selles oli kibestumisväärselt palju tõtt. Kui palju ka naine poleks vastu sõdinud, oli paraku tõsi see, et tema mees oli siiski «terve rahva mees» ja tõsi oli ka see, et kui poleks olnud Elo, oleks kirjanikul ja kirjanduselu organisaatoril Friedebert Tuglasel olnud väga palju raksem elus nii palju ära teha kui ta just tegi.