AJALOONAINE ⟩ Sõda ja nõukogude okupatsioon: inimesed lihtsalt kadusid

Andrus Roolaht on õiglaselt tunnistanud raamatus «Nii see oli»: «Elo Tuglas, see suurepärane, praktiline ja alati optimistlik naine, oli ju kuni oma jäädava lahkumiseni see, kes kindlustas Tuglasele kõigist olmemuredest vabastatud tingimused rahulikuks, loovaks tööks. Ja seetõttu on Elo Tuglasel ka õigusega auväärne koht eesti vaimse kultuuri arenguloos.»