LAPSED TEAVAD ⟩ «Vanemate arvates lahe suvevaheaeg on laste meelest tüütu!»

Oma mõtteid suvepuhkuse plussidest ja miinustest jagavad minu kaks last: julge otseütlemisega teismelised Ott (15) ja Säde (13).

Teismelised teavad, mida lapsed arvavad. Säde (13) ja Ott (15) Foto: Kristina Herodes

Lase lastel otsustada

«Suve parim osa on vabadus – see tunne, et sa saad ise otsustada, mida sa teed. Ja keegi ei kontrolli,» teatab Säde. «Ja kindlasti see, et asju saab teha just nii kiiresti või aeglaselt, kui ise tahad. Ja üks asi veel – lapsed oskavad muide väga hästi oma aja ise ära sisustada. Meil on ajud peas. Ei ole vaja kogu aeg tulla meie aega täis toppima.»

Mida aga vanemad sageli teevad? Planeerivad kõik tihedasti ära ja lapsele ei jäägi võimalust ise vastutust võtta ega aru saada, mis teda huvitab. Loovusel pole ruumi areneda, laps on rahulolematu, passiivne ja vaheaja lõpuks hoopis väsinud, mitte välja puhanud. Arutame lastega, kuidas seda ära hoida.

Milline oleks suvi siis kui lapsed saavad otsustada? Mere äärde ja metsa! Foto: Kristina Herodes

Kus on päris suve vaib?

«Kõige tähtsam on ujumine,» arvab Ott. «Suve point on olla kogu aeg õues.»

Kõige õnnetumad vaheajalised on laste hinnangul need sõbrad ja koolikaaslased, kelle vanemad on tööl ja kes peavad suurema osa ajast lihtsalt linnas veetma. «Linnas pole õues nii palju teha kui maal. Maal on iseenesest huvitav, linnas läheb igavaks ära!»