EMADE LOOD ⟩ Ema, kes püüab last kõige kurja eest kaitsta, teeb talle karmi karuteene

Minu mälestused emast on väga helged. Aga ega ma ei küsitlenudki seda, mis toimus lapsepõlves tundub kõik loomulik. Sa ei juurdle kunagi, on see õige või vale. Minu ema oli minuga väikesest alati armastav, toetav ja hoidev. Kuid vahel isegi liiga hoidev.

Soovisin kõiges oma emale mitte pettumust valmistada. Ema tahtis kõiges luua mulle turvalist maailma ja kõike halba ära hoida. Mu vanemad hoidsid mind palju tagasi, et säästa mind ebaedust. Ütlesid: «Oi, kallis Merit, ära parem proovi. See on liiga raske, liiga riskantne.» Unistasin saada kunstnikuks, aga ema ütles: «Leiba sa sellega ei teeni ja seal on nii hirmus konkurss.» Ma jäingi kahtlema.