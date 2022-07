SUUR ÜLEVAADE ⟩ Avaldame äriedu ja energiaravi saladused

«Me kõik oleme maailmaruumi väikesed osakesed. Näeme oma eksistentsi väärtust oma peas ja usume, et meil on siin maailmas mingi mõju. Ainuke asi, mida siin elus teha saame, on tegelikult töö iseendaga – mõtestada seda, milline on minu, teiste ja kogu maailma reaalsus ja kuidas iseend sellesse paigutada. Kõik on kinni meie aju raamistamistöös. Kui paned ennast pidevalt mingisse rolli, siis on see enesele valetamine, sest see pole meie kogetud reaalsus,» leiab dr Rao ja lisab, et oluline on ennast läbi elu tunnetada iseendana, kes ma olen ilma rollideta.