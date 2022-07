KAKAOMAAGIA ⟩ Proovisime omapärast rituaali, mis lubab tuua ellu raha ja armastuse

Kultuurikatlas toimuv toorkakaotseremoonia lubab, et pärast tundub elu selge, eesmärgid on paigas ja täituvad kiiresti. Tseremooniat läbi viivad Juan Pablo Barahona ja Regan Hillyer kinnitavad, et järgmise paari tunni jooksul rullub kõigi saalisolijate silme all lahti maagia. Kõlab ahvatlevalt, nii et proovime järele!