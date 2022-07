Tagasi koolipingis, koletis ajab taga ja teiste tüüpiliste õudusunenägude põhjused

Sa kiirustad, et jõuda õigeks ajaks tundi, kuid avastad, et oled vales ruumis või sa pead minema ootamatult klassi ette esinema. Kooliga seotud stressiunenäod keskenduvad tavaliselt hilinemisele või et oled kontrolltöö jaoks õpitu kõik unustanud. Need on kõige varasemad ja sügavamad korrad, mil inimesed stressi tundsid, ja seetõttu läheb meie aju sinna tagasi, et põimida praegune ülekoormustunne mineviku omaga.