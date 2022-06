VIDEO ⟩ ERKI 40: kimäärid, seebiooper ja kapitaalremont

Võidutööks kuulutati Eneken Johansoni kollektsioon «Who Let the Dust Out», teise ja kolmanda koha pälvisid vastavalt Mairo Seire «Põrmandurõõva» ning Siim Oja «Define: chimera, cute, eerie».

Ron-Jonas Verlini kollektsioon «THIS IS WHERE THE BLOODLINE ENDS».

Kas ERKI-l tehakse maagiat? Vastus on «jah!»

Juubelile kohaselt üllatas ERKI Moeshow mitmete uuendustega – üks tähelepanuväärsem neist oli pöördlava. «Pöördlava mõjus erilise ja võimsana, oli näha, et see üllatas ja kõnetas publikut,» kommenteeris moekunstnik Piret Puppart uut lahendust. Tekkis küsimus, et «kas ainult mina näen või ERKI-l tehakse maagiat?» Saades esimest korda moevaatemängust osa, võin kinnitada, et jah, tehakse küll!

Teine suurem muudatus puudutas ürituse ülesehitust – seekord sai kollektsioone imetleda nii catwalk’​il kui ka showcase’ides (showcase – kardinate või ajutiste seintega osaliselt piiratud ruum või lahter, milles rõivaid näidatakse), mõlemas lahenduses. Pandeemia ajal tehti algust showcase’idega, mis vaatamata oma ligitõmbavale olemusele on siinmail küllaltki vähe levinud. «EKA prioriteet on tagada, et kunstniku töö saaks vääriliselt vaadeldud,» räägib Piret Puppart, «showcase’i kontseptsioon annab selleks paremad võimalused, olles samaaegselt kuraasikam – eesmärk on rõhutada, et ERKI on provokatsiooni koht.» Kahe väljundi kombinatsioon oli teostatud stiilselt ja teadlikult, ning tänu lisaks loodud atmosfäärile sai vaataja parema ülevaate moelooja nägemusest.