KAS TEADSID? ⟩ Just nii palju und vajavad üle 35-aastased naised

Uni on teema, mille vastu teadlased aktiivselt huvi tunnevad. Kõik teavad, et uni on vajalik. Aga kui palju und inimene vajab? Ja kas vastus sellele küsimusele sõltub inimese vanusest? Hiljuti viisid teadlased läbi veel ühe uuringu ja kui oled üle 35-aastane, siis tasub sul kindlasti edasi lugeda.