Värskes aruandes märgitakse, et inimestel, kellel on rohkem kui neljast inimesest koosnev sotsiaalne võrgustik, on väiksem tõenäosus vaimse tervise probleemide tekkeks. Kuigi tihedad sidemed perekonna ja mõne sõbraga on olulised, peaksime olema avatud ka suurematele sotsiaalsetele võrgustikele, mis ühendavad meid kogukonnaga.