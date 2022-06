Kui oled väsinud, muutuvad teised inimesed sinu silmis...

«Meie eksperimendis hindasid unepuudusega katsealused vihaseid nägusid vähem usaldusväärseteks ning terveid ja neutraalseid nägusid vähem atraktiivseteks, mis näitab, et unepuudus on seotud negatiivsemate sotsiaalsete muljetega teistest,» ütles uuringu autor Christian Benedict. «Selle tulemuseks võib olla väiksem motivatsioon suhelda.»

«Kuna näoilmed on teiste inimeste emotsionaalse seisundi mõistmiseks üliolulised, võib juhtuda, et unetu tõlgendab teiste inimeste emotsionaalset seisundit ebatäpselt või liiga hilja,» ütles teine uuringu autoritest, Lieve van Egmond väljaandes StudyFinds. «Meie osalejad olid noored täiskasvanud, seega ei tea me, kas tulemusi saab üldistada kõigile vanuserühmadele. Lisaks ei tea me, kas sarnased tulemused ilmneksid ka kroonilise unehäirega inimeste seas.»