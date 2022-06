Uuring: edukad inimesed ei oska nõu anda, kuid nad kipuvad seda rohkesti tegema

Paljud meist eelistavad küsida nõu inimestelt, kes on oma tegevuses erakordselt head. Me otsime kõige edukamaid sportlasi, arste, juriste, maletajaid, ärimehi, muusikuid, kunstnikke, tantsijaid, lauljaid jne. Kuid kas nende soovitused on ka tegelikult kõige paremad? Võib-olla mitte.