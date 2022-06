VÄETI TAGUMIK ⟩ Märgid, et su tuharates napib jõudu ja miks see halb on

Esimene märguanne nõrgukestest tuharatest on alaselja- või vaagnavalu. Kui tagumik pole piisavalt tugev, ei suuda see toetada selgroogu nii nagu peaks, ja see võib põhjustada valu nendes piirkondades.

Teine märk on, et sul on raske trepist üles saada, sest see nõuab tuharatelt tublisti jaksu. See on ka märk sellest, et su kõhulihased ei ole kuigi tugevad.