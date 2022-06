OHTLIK HARJUMUS ⟩ Ekspert hoiatab, et see tegevus duši all tuleks jalamaid lõpetada

Mitmed arstid on manitsenud mehi ja naisi, et nad ei pissiks enam duši all, sest see harjumus avaldab põiele pikemas plaanis halba mõju. Urogünekoloog Teresa Irwin jagas TikTokis oma seisukohta sel vastuolulisel teemal: duši all pissides oled püsti, mistõttu tühjeneb põis õigesti, kuid ühtlasi treenib see aju uriini vabastama iga kord, kui kuuled veesolinat.