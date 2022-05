SALADUS AVALDATUD ⟩ Põhjus, miks Jennifer Lopez ei joo alkoholi

«Ma olen enda eest hoolitsenud ja nüüd on seda näha,» ütles Lopez 2020. aastal. Kindla ja järjepideva treeningrutiini hoidmine on oluline osa sellest, kuidas Lopez enda eest hoolitseb. Üks tema personaaltreeneritest, Dodd Romero on öelnud, et Lopez treenib neli-viis korda nädalas, umbes tund aega ja keskendub iga kord erinevale kehaosale.