USKUMATU ⟩ Nii palju kaalub keskmine mees maailmas

Naised kirjeldavad oma ideaalmeest sageli kui pikka, tõmmut ja ilusat. See ideaal on väidetavalt kujunenud 1600ndate aastate eurooplaste ülemklassi põhjal. Algul tähendas see välimus priviligeeritud meest ja hiljem laienes aeglaselt ülimalt mehelikele immigrantidele. Näitlejad nagu Cary Grant ja Clark Gable sobisid hästi sellesse fenotüüpi.