Nii pikk on keskmine naine maailmas

Medical News Today andmetel on raske hinnata naiste täpset keskmist pikkust kogu maailmas, sest igas riigis on mõõtmiseks oma viis. Kuid paljude mitteametlike allikate hinnangul on naiste keskmine pikkus 160 cm. Võrdluseks, näiteks USA naiste keskmine pikkus on 162 cm.

Our World in Data on kogunud kokku mitme riigi naiste keskmise pikkuse, mis näitab, kui lai see vahemik on. Nende andmete põhjal on kõige pikemad naised Lätis (169,8 cm) ja kõige lühemad Guatemalas (149,3 cm).

Ka ühe riigi piires võib pikkus erineda sõltuvalt eri teguritest, näiteks rahvus.