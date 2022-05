Enamasti on näorasv osa üldisest keharasva suurenemisest. Selle põhjuseks on tavaliselt halb toitumine ja vähe liikumist, aga ka vananemine ja geneetika. «See, kuidas rasv meie kehas jaotub, on inimeseti erinev ja me ei saa tegelikult midagi teha, et suunata rasva teatud kehaosadesse või neist eemale,» ütles farmatseut Carolina Goncalves. Näo võib ümaraks teha ka üldine vedelikupeetus.