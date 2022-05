KAS TEADSID? ⟩ See on ideaalne unetundide arv

Leiti, et seitse tundi und on seotud ka parema vaimse tervisega, mida rikuvad taas nii kui vähene kui ka üleliigne uni. «Kuigi me ei saa lõplikult väita, et liiga vähe või palju und põhjustab kognitiivseid probleeme, näib meie analüüs, mis vaatleb inimesi pikema aja jooksul, seda ideed toetavat,» ütles uuringu autor Jianfeng Feng oma avalduses.