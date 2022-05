Arvate, et Eesti artistid on omavahel rivaalid? Oh, ei – Elina kuulub Stefani kõige tulihingelisemate fännide hulka. Erandiks on ehk vaid see, et tema toetus ei tugine vaid emotsioonidele, vaid ta oskab artisti ja loo trumbid ka professionaali terava pilguga välja tuua. «Ma arvan, et Eesti saatis Eurovisioonile täpselt õige loo,» teatab ta vähimagi kibedusevarjuta hääles. «Stefani lugu on Eurovisiooni formaati kõige sobivam. Saab rõõmsalt kaasa hüpata ja kaasa hüüda refrääni – rahvale just selline asi väga meeldib!»