Stefanit saadab kõikjal number 12, mida see tähendab?

Numbri 12 ilmumine ütleb: «Kuula ja usalda oma südame häält.» Ta õhutab valitud teekonnal edasi minema, mitte heituma, mitte loobuma, mitte alla andma. Sõnum on ka see, et teiste inimeste toetus ja armastus saadab sind, sa pole üksi.

12 tervena on väga võimsa tähendusega sümbol. Kui see number hakkab korduma, on see selge sõnum universumilt – oled õigel teel. Kuid see on muutuste ja murrangute tee. Head võimalused on avanenud, kuid neid saab kasutada vaid siis, kui endasse usud ja julged teha teistmoodi kui tavaks...