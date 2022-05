Üllatav põhjus, miks jooksmine polegi nii tõhus trenn, kui arvatakse

Stanfordi ülikooli uus uurimus heidab valgust aga sellele, kuidas meie evolutsioonibioloogiasse sisse põimitud kalorisäästlikkus mõjutab jooksmise kui trenni tõhusust. Sealt selgus, et inimesed on arenenud selliselt, et nad otsivad jooksmisel alateadlikult energiasäästlikku tempot, et kulutada vähem kaloreid.