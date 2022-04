NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas Heidi Hanso leidis oma elu armastuse? «Tajusin, et see paljaste jalgadega poiss, kes mind kahe sulanud jäätisega ootas, ongi minu mees...»

Räägime armumisest. Miks on armumine ja isegi armuvalu inimesele kasulik? Miks armumine on julgustükk ja armastamine veelgi suurem julgus? Miks sageli juhtub nii, et kui elu kingib midagi tõeliselt ilusat ja head, siis ehmatab inimene ära ja ei suuda seda vastu võtta, vaid põgeneb? Heidi ja Kristinka polegi varem vist nii südamepõhjani avalmeelset saadet teha osanud.

Heidi Hanso kohtus oma elu armastusega ja tundis ta sekundiga ära. Tugeva tunde püüdis kinni ka unelmate mees, kuid esmajoones tundus see pigem ehmatav. «Intuitsiooni pealt tajusin ära, et seesamaa paljaste jalgadega poiss, kes mind kahe sulanud jäätisega ootas, ongi minu mees,» meenutab Heidi tuliselt. Äratundmine toimus mõne hetkega, kuid see ei tähenda, et õnnelik suhe oleks sama lihtsalt käima läinud. «Saad aru - see tüüp ei tahtnud sellest mitte midagi teada!»

Heidi Hanso ja Kristina Herodes Naistejuttude stuudios. «Üks asi, millest ma olen päriselt sõltuvuses, on armumise tunne,» pihib Kristinka. Aga iga kord kui see taas tabab, lööb emotsioonide tulv taas jalad alt... Foto: Heidi Hanso

Heidi oli aga ülepeakaela armunud, nii armunud kui üldse olla saab! «See oli esimene suurem ja tõsisem armumine, kus ma tõesti lubasin endal ära armuda peale lahkuminekut lapse isast. Meil oli ilus ühendus, aga see ei läinud käima. Ja järgneva kahe aastaga arenes sellest välja pöörane sõprus. Alistumine sellele tundele, et seda meest on minu ellu vaja, ükskõik mis vormis ta seal on. Lasin täiesti lahti selle tunde, et tema on minu mees.» Kuid viimaks selgus, et sügava sõpruse vundament on parim asi, millele armastus saab kasvada.

«Ma olen väga tänulik, et suutsin läbi käia ka selle pöörase armumise protsessi kus sa ei saa süüa, magada, sa oled konkreetselt halvatud kui see inimene ei ole sinu infoväljas. Sellest läbi minna ja vaadata, mis tunded siis sinu sees on - see on väga ilus koht.»

Tulise loomu ja suurte sügavate tunnetega Heidi on läbi elanud ilusaid armumisi, aga ka valusaid suhete lõppemisi. «Esimene suhteauk oli mul ikkagi peaaegu aastane antidepressantide kuur ja hiljem kord nädalas psühholoogi visiit,» räägib naine siiralt. «Päästis mind sellest keskkonnavahetus ja need hingehaavad said läbi.» Blondil saarepiigal on olnud suhteid Eestis ja piiri taga, ilusaid ja sügavaid. «Aga nüüd algas uus. Ja päris,» õhkab Heidi õnnelikult.

Aga kuidas aru saada, mis tunne on päris? Armumine on ju paras tuultepööris ja meeltesegadus! Sisetunnet tasub usaldada. Ja mehed võiksid rohkem kuulata ja usaldada naiselikku intuitsiooni.

Heidi Hanso kavatses alguses rääkida armumisest üldisemalt, aga siis mõtles ringi ning jagas just nimelt oma isikliku elu armumisi, väga siiralt ja ilma mingi filtrita. Foto: Heidi Hanso