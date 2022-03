NAISTEJUTUD ⟩ Epp Kärsin: «See on tõeline imevahend, mis avab sinu seksuaalsuse, enesekindluse ja julguse!»

Jagame teiega siiralt ja kirega hea seksi saladusi. Isegi luitunud suhteid on võimalik särama lüüa ja tuua sinna tagasi särtsu magamistoas. «Statistika ütleb, et keskmise vahekorra pikkus on 5,4 minutit. Ka seksimist peab õppima,» teab Epp Kärsin. «Seks saab aastatega aina paremaks minna - lage ees ei ole!»

Räägime, mis on kolm põhilist võtit õnnelikus suhtes. Mida saab teha naine, et kogeda võimsamaid naudinguid? Mida saab teha mees, et kauem kesta ja ägedamaid elamusi kogeda? Millega naised voodis ei lepi? Mida mehed naistele salajas, aga väga harva oma naise kuuldes, ette heidavad?

Naistejutud. Stuudios on seksikas kogemuskoolitaja Epp Kärsin FOTO: Kristina Herodes

Kohe saate alguses avastasime, et mikrofonijuhe juba teab, millest juttu tuleb ja on sobiva kujundi usinasti lauale moodustanud.

Mis on hea seksi võti? «Hästi lihtne,» vastab Epp. «Selleks, et me kogeksime elus head seksi on number üks asi - nii mees kui naine peavad tundma oma keha. Ja magamistoa kuldreegel on see, et ära eelda mitte ühtegi asja, vaid räägi. Ütle hästi siiralt ja ausalt, mida sina soovid ja küsi sama oma partneri käest.»

Paljud usuvad, et seksuaalne säde kipub paarisuhtes aastatega tuhmuma, see käibki alguse põnevuse juurde. Kuid Epp kinnitab, et see ei pea sugugi nii olema. «Alles üleeile oli mul koolitusel üks naisterahvas, kes oli 27 aastat abielus olnud ja julgustas teisi naisi: «Rääkige, olge avameelsed, üllatage teinetest, ärge muutuge mugavateks ja just see annabki meie elule vürtsi.» Tema ütles, et tema seks on aastatega ainult paremaks läinud. Et see kirg oma partneri suhtes ei ole mitte kuskile kadunud!» Epp Kärsin ei karda välja öelda, et temale endale metsikult seks meeldib ja just see on põhjus, miks ta oma teadmisi kogemuskoolitajana kirglikult jagab. Teda ei heiduta, et seksist rääkida julgevatele naistele isegi tänases võrdõiguslikus maailmas veel aeg-ajalt viltu vaadatakse.

Kristinka külaline selles saates on võrratu, vitaalne ja naiselik Epp Kärsin. Loodame, Naistejuttude 230. saade on silmi avav ja inspireeriv ning teeb meie kallite kuulajate seksi sama palju paremaks nagu Epu koolitus. FOTO: Kristina Herodes

Epp Kärsin avaldab ootamatu fakti: paljude naiste jaoks muutub seks rahuldust pakkuvaks alles peale 40. eluaastat. Miks? «Nad enam ei lepi sellega, et on lihtsalt mingisugune toiming, aga nemad ei saa sellest ise midagi! Kui kasvab julgus rohkem iseennast väljendada, siis me hakkame tegelikult saama seda, mida me soovime.»

Statistika ütleb, et ligikaudu 80% naistest teeskleb orgasmi. Nad teevad seda, sest ei taha mehe ego haavata. «Üks naine ütleb, et kodurahu huvides ta keerab lihtsalt tagumiku ette,» toob koolitaja hirmutava näite otse elust.

Naudingute koolitaja Epp Kärsin jagab selles saates kõigi kuulajatega hea seksi saladusi. FOTO: Sander Ilvest / Postimees