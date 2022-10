Õudne elu ideaalse naisega

Taavi pole kõrvalsuhte loomisest isegi mõelda julgenud. «Siis oleks see suhe läbi ka, naine ei lubaks seda iialgi!» Tema teada pole kolmandat mängus ka naise jaheduse varjus. Kuna mees on maha surutud ning majas kehtib ainult üks tõde, on pereelu pealtnäha pilvitu – tülisid pole, kirgi samuti mitte. Pikad töölähetused aitavad Taavil veidikenegi ise otsustamisest rõõmu tunda. Ehkki need annaks võimalust ka seksiseiklusteks, elab mees end välja üksnes unistades. «Vahel ma tunnen, et vajan nii väga armastust! Kui kohtan kedagi, kes mind mõistab, on see nagu hülge viimane õhuauk jääkaane all.»

Poolkõva suhtega ei pea leppima!

Epp Kärsin, seksikoolitaja:

Kuulasin neid lugusid ja olin täiesti šokis – kuidas need mehed suudavad niimoodi elada? Kus on mehe piirid? Kui lepid halva suhtega põhjusel, et ma ju armastan teda... Siis ma küsin, kas sa iseennast ei armasta. Iga naine ja mees on väärt seda, et teda armastatakse, imetletakse ja ihaldatakse. Kui suhe sind ei rahulda, on see märk sellest, et midagi tuleb muuta, mitte mingil juhul ei tohi olukorraga leppida.

Naiste ja meeste energiad on tänapäeval vahetusse läinud, naised on nii võimukad, et mehed on oma munad pannud naiste korvi. Ja siis vargsi laenavad neid.

Mu koolitusel käis just üks kliiniline psühholoog, kes ütles otse: suurem osa vaimse ning füüsilise tervise probleeme saab alguse halbadest suhetest. Me vajame terveid suhteid enda ümber, siis tunneme end täisväärtusliku ja õnnelikuna. Suhe võib olla halvav, mürgitav, sellest võib haigeks jääda. Kõigi nende meeste puhul oleks see täiesti võimalik.

Aleksei naine võib vajada raputust ja tema allasurutud seksuaalsus ärkab. Naine saab ise olla palju-palju õnnelikum. Ja mehed jumaldavad naisi, kes on oma seksuaalsusega kontaktis, nad kannavad neid kätel. Ma ei liialda – mehed annaks ära poole oma elust, et sellise naisega koos olla.

Mardi loos on hea, et mees ei lase end maha suruda, aga ka ajutiselt pole see õige. Ükski suhe pole terve, kui oma soove ja õigusi kõva häälega välja ei öelda. Kui üks saab oma tahtmise ja teine peab pidevalt järele andma, siis mis elu see on!

Taavi jutust kumas läbi, et naisele on seks nagu kohustus. Mees ehk on enda verisoonis parim, aga ta ei tea siiski peenusteni, mida naine vajab. Aga küsis siis ometi: kallis, mida sa naudid? Mis aitaks sul end vabamalt tunda? Inimesed nii tohutult kardavad avameelseid vestlusi.

Kõik algab aususest

Hirm rääkida on pea kõigi õnnetute suhete põhjus. Aga tõde teeb vabaks! Ütle ausalt välja, mida sa tahad, see on ainus võimalus seda saada. Seksuaalsus on teema, mis vaikitakse maha. Miks see on nii suur tabu? Me oleme kõik läbi armastuse maailma tulnud, ilma seksita pole keegi sündinud.

Seksuaalses plaanis saab kõike õppida, aga kõigepealt pead sa julgema rääkida. Ja hirm on suur – kakskümmend aastast oled vait olnud ja nüüd äkki teed suu lahti. Teine pool võib ehmatada: mis nüüd äkki lahti? Oled mingi pervert? Ründavad sõnad on inimese enda hirmude väljendus. Mina soovitan küll – võta julgus kokku, jaga kõiki salasoove kallimaga. Kui miski saab välja öeldud, siis see enam ei paina. Ausus ongi läheduse võti ja lähedusest algab hea seks.

Naised süüdistavad mehi, et need ei räägi. Aga mitu meest on tunnistanud mulle oma südamesoovi: tahaks rääkida! Nii, et naine kuulaks ja vahele ei segaks. Naised kiirustavad kohe hinnanguid andma, siis mees läheb lukku, sa ei saagi teada. Igaüks avaneb omas tempos, seda ei saa kiirendada.

Koolitustel kordub sageli sama pilt: mehed on tohutu vaeva näinud, et meelitada naine koolitusele. Alguses on nad külmad nagu jääkuningannad, põrnitsevad mind altkulmu. Ja milline tohutu vabanemine toimub, kui nad viimaks sulavad ja mõistavad, et naine võibki seksi armastada! Pea kõik mehed, kes on seksuaaleluga kimpus, on mulle tunnistanud – tegelikult ma tahan armastada just oma naist. Mitte naabrinaist või kedagi kõrvalt. Kui naine ainult lubaks...

Tavaliselt toimub teadmiste kasvuga suhtes suur vabanemine ja lähedus jõuab uuele tasemele. Kuid minu koolitused on mõned paarid riidu ka ajanud. Nad saavad aru, et nende omavaheline seks ongi mõttetu, aga vau, mis kõik maailmas olemas on!

Suhe ei parane ise

Iga suhtega saab edasi liikuda, kui mõlemad pooled seda soovivad. Väga palju on teraapiaid, mis tõesti aitavad, näiteks PREP, IMAGO jpt. Lisaks on see protsess huvitav ja isiksusena arendav, saad teada asju, mille peale iial elus ise ei tuleks! Julgus minna abi otsima on esimene samm olukorrast välja.

Teraapiasse minek on tohutu eneseületus just meestele, aga ma julgustan: mees ei pea olema selline, kel pole tundeid ega pisaraid. Tark naine teab, et mehed, kes julgevad olla õrnad, on kõige tugevamad ja väärtuslikumad mehed.

Suhe ei parane ise, aga selle teadlikuks parandamiseks on palju suurepäraseid tööriistu. Ei tasu kohe püssi põõsasse visata. Aga kui sa näed vaeva ja oled ikka õnnetu, siis lase minna. Usu, elul on sulle keegi teine varuks, kes paneb su hinge rõõmust rõkkama. Mina usun siiralt, et me pole paarisuhetes selleks, et kannatada, vaid elu on lust ja lillepidu.

Vahel koos ei saagi

Ja viimane lahendus – võib-olla tõesti ongi aeg edasi minna. Kõik inimesed ei hakkagi sobima. Kui naisele ikka seks ei meeldi, aga mehes lõõmab tohutu kirg, siis ei maksa lootusi hellitada, et see muutub. Ei muutu!

Juba keskkoolis peaks lastele õpetama terve paarisuhte loomist ja selgitama, kuidas leida kaaslane, kes sinuga tõesti sobib. Mitte teha endaga kompromisse, sest mida enam kompromisse sa teed, seda õnnetum oled. Ja siis lohutatakse ennast, et naabritel on hullem, meil polegi kõige hullem.

Kellelgi neist meestest pole kindlustunnet ega julgust endale sobimatut olukorda muuta. Kardavad, et äkki tuleb uus ja hullem. Aga kuidas saab uus tulla hullem, kui sina ise oled täna targem ja juba tead, mida elult ning suhtelt ootad? Kuskil pole öeldud, et inimesed peavad hambad ristis olema ühega koos.

Ei vasta sugugi tõele ka arvamus, et jahtumine on pikas suhtes loomulik. Ei, see ei pea nii olema! Inimene võib kogu aeg elada kires ja armastuses. Aga vaid siis, kui mõlemad on otsustanud – jaa, ma pühendun ning teen selle suhtega tööd. Arvestan teise iseolemise õigust, aga ütlen välja, mida ise vajan ja mis mulle ei sobi. Ka rahulolematust ei tohiks maha suruda. Hea suhe on nagu mägironimine, see ongi pingutus, aga väga nauditav teekond.